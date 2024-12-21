Beşiktaş, Aliağa Petkimspor'a şans tanımadı

Haber Merkezi

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Aliağa Petkimspor karşı karşıya geldi.

Akatlar Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 88-80'lik skorla ev sahibi takım Beşiktaş oldu.

Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetini aldı. İzmir temsilcisi ise 7. kez mağlup oldu.

SKOR DAĞILIMI

Beşiktaş: Mathews 8, Needham 14, Berk İbrahim Uğurlu 9, Sleva 14, Terry 10, Allman 15, Yiğit Arslan, Kerem Kuthan Konan 6, Martin 12

Aliağa Petkimspor: Russell 10, Tyree 7, Yavuz Gültekin 12, Aldridge 2, Salinas 19, Dotson 6, Van Beck 7, Williams 13, Troy Selim Şav 4, Karahan Tuan Efeoğlu