Beşiktaş, Anadolu Efes'i mağlup etti
ensonhaber.com

Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş, Anadolu Efes'i ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 85-77'lik skorla kazanmayı başardı.

Bu sonuçla Beşiktaş, 9. galibiyetini alırken lider Anadolu Efes ise 2. yenilgisini yaşadı.

Oturu'nun 25 sayısı Efes'e yetmedi

Siyah-beyazlılarda Derek Needham 17, Matt Mitchell 13, Yiğit Arslan 12, Angel Delgado 11, Kyle Allman 11, Jonah Mathews 10 sayı ile oynadı.

Lacivert-beyazlılarda Daniel Oturu 25, Shane Larkin 18, Darius Thompson 13 sayı ile mücadele etti.