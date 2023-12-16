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Beşiktaş, Anadolu Efes'i mağlup etti

Beşiktaş, Anadolu Efes'i mağlup etti Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında konuk ettiği Anadolu Efes'i 85-77 mağlup ederek başarılı grafiğini sürdürdü.