Beşiktaş, Anadolu Efes'i mağlup etti

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Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş, Anadolu Efes'i ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 85-77'lik skorla kazanmayı başardı.
Bu sonuçla Beşiktaş, 9. galibiyetini alırken lider Anadolu Efes ise 2. yenilgisini yaşadı.
Oturu'nun 25 sayısı Efes'e yetmedi
Siyah-beyazlılarda Derek Needham 17, Matt Mitchell 13, Yiğit Arslan 12, Angel Delgado 11, Kyle Allman 11, Jonah Mathews 10 sayı ile oynadı.
Lacivert-beyazlılarda Daniel Oturu 25, Shane Larkin 18, Darius Thompson 13 sayı ile mücadele etti.
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