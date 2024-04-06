Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji'ne yenildi

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 26. hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Ülker Spor ve Etkinlik Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 96-93'lük skorla ev sahibi Bahçeşehir Koleji oldu.
Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji 10. galibiyetini alırken Beşiktaş ise 6. yenilgisini yaşadı.
Skor dağılımı
Bahçeşehir Koleji: Muhammed Baygül, Boutsiele 18, Taylor 17, Cavanaugh 22, Bouteille 20, Arca Tülüoğlu 4, Kell 10, Can Maxim Mutaf 3, Berkay Candan 2, Ahmet Safa Yılmaz
Beşiktaş: Mathews 27, Needham 13, Mitchell, Kerem Kuthan Konan 9, Delgado 9, Allman 11, Yiğit Arslan 7, Berkan Durmaz 5, Samet Yiğitoğlu 12
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