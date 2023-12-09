Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etti Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 95-94 yendi.

AA & Ensonhaber

Beşiktaş, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta müsabakasında Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya geldi.

Akatlar Spor Salonu'nda oynanan ve kıran kıran bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan 95-94'lik skorla Beşiktaş oldu.

Bahçeşehir Koleji, ilk yarıyı önde bitirdi

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın 3. dakikasından sonra oyuna ağırlığını koyan Bahçeşehir Koleji, 2 dakikada 10-0'lık seri yakaladı. Maçın 5. dakikasını 16-6 öne geçen konuk takım, farkı korumayı başaramadı.

Müsabakanın 6. dakikasından sonra farkı azaltan Beşiktaş, iyi oyununa rağmen öne geçemedi. İlk çeyrek, 27-26 Bahçeşehir Koleji'nin üstünlüğüyle sona erdi.

Çekişmeli geçen mücadelenin 13. dakikasında Beşiktaş 31-30 öne geçti. Bu dakikadan sonra üstünlük birkaç kez el değiştirirken 15. dakika 36-36 eşitlikle geride kaldı. Sonrasında üstünlüğü ele alan konuk takım, devre arasına da 55-44 önde girdi.

Beşiktaş, geri dönerek maçı kazandı

İkinci yarının ilk dakikasında 13 sayı (44-57) farkla geride olan Beşiktaş, hıza farkı kapattı. Maçın 28. dakikasında 69-68 öne geçen siyah-beyazlılar, üçüncü çeyreği de 79-75 üstün bitirdi.

Son çeyreğe de iyi giren Beşiktaş, 34. dakikada farkı 7 (86-79) sayıya çıkardı. Bu dakikadan sonra 9-0'lık seri bulan Bahçeşehir Koleji, 37. dakikada 88-86 öne geçti. Üstünlüğün birkaç kez el değiştirdiği son bölüm büyük çekişmeye sahne oldu.

Son 3 sanyesine 94-94 eşitlikle girilen mücadelede dengeyi Beşiktaş'tan Kerem Kuthan Konan'un serbest atıştan bulduğu tek sayı bozdu. Son hücumu kullanan Bahçeşehir Koleji süre dolmadan basketi bulamadı ve maç siyah-beyazlıların 95-94 üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş, 11. maçında sekizinci galibiyetini aldı

Beşiktaş'ta 26 sayı üreten Mathews, maçın en skoreri oldu. Siyah-beyazlılarda Needham ile Delgado 14'er sayıyla galibiyete katkı verdi.

İlk 5'inin tamamı çift haneli skor üreten Bahçeşehir Koleji, kenardan sadece 23 sayı katkısı aldı. Konuk takımda Cavanaugh 19 sayı, Boutsiele 15 sayı ve 13 ribaunt, Muhammed Baygül 13 ile Taylor 13'er sayı, Bouteille ise 11 sayıyla oynadı.

Bu sonuçla Beşiktaş, 11. hafta sonunda 8. galibiyetini alırken Bahçeşehir Koleji 7. kez mağlup oldu.

Karşılaşma seyircisiz oynandı

Müsabakaya Beşiktaş'ın cezası nedeniyle seyirci alınmadı.

Fenerbahçe ile yaptığı derbide yaşanan tribün olayları nedeniyle Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, bir maç seyircisiz oynama cezası verdi.

Söz konusu cezadan dolayı karşılaşma seyircisiz yapıldı.