Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji'ni yendi

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı konuk takım Beşiktaş, 90-85'lik skorla kazandı.

Siyah-beyazlı takım bu sonuçla ligde 12. galibiyetini elde ederken Bahçeşehir Koleji ise 7. kez mağlup oldu.

SKOR DAĞILIMI

Bahçeşehir Koleji: Smith 12, Şehmus Hazer 16, Odiase 10, Cavanaugh 8, Bouteille 10, Furkan Haltalı 3, Simonovic 9, Furkan Korkmaz 4, Kenan Sipahi 13, Göktuğ Baş

Beşiktaş: Mathews 20, Plavsic 10, Needham 11, Berk Uğurlu 2, Sleva 6, Allman 12, Yiğit Arslan 6, Morgan 14, Terry 9