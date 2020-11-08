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    Beşiktaş Başantrenör Burak Bıyıktay ile yollarını ayırdı

    Beşiktaş, Başantrenör Burak Bıyıktay ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2020 - 14:35
    • Güncelleme : 08.11.2020 - 14:41
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    Beşiktaş Başantrenör Burak Bıyıktay ile yollarını ayırdı

    Beşiktaş, Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Burak Bıyıktay ile yolların karşılıklı olarak ayrıldığını açıkladı.

    RESMİ AÇIKLAMA

    Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörlük görevini yürüten Burak Bıyıktay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

    Bıyıktay'dan boşalan Başantrenörlük görevi için arayışlar devam etmektedir.

    Basketbol Altyapı ve Yeniden Yapılandırma Direktörümüz Ahmet Kandemir, yeni bir isim getirilene kadar Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörü olarak görev yapacaktır.

    Burak Bıyıktay'a hizmetleri için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

    Beşiktaş Başantrenör Burak Bıyıktay ile yollarını ayırdı #1

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