Beşiktaş, Basket Landes'e mağlup oldu

Temsilcimiz Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ön eleme turu ilk maçında Fransız ekibi Basket Landes ile karşı karşıya geldi.
Akatlar Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 84-70'lik skorla konuk takım Landes oldu.
BASKET LANDES, SOYUNMA ODASINA ÖNDE GİTTİ
İki takımın karşılıklı basketlerine sahne olan mücadelenin ilk bölümünde Beşiktaş, Lazic'in dış şutlarıyla etkili olurken, Fransız ekibi pota altını iyi kullandı. İlk çeyrek ev sahibinin 17-16 üstünlüğüyle geçildi.
İkinci periyotta tempoyu arttıran Fransız temsilcisi, peş peşe bulduğu basketlerle üstünlüğü ele geçirdi. Djekoundade'nin yanı sıra Geiselsoder ve Macquet'in basketleriyle etkili olan Basket Landes, soyunma odasına 39-28 önde gitti.
BEŞİKTAŞ, SAHADAN MAĞLUP AYRILDI
Üçüncü çeyreğe Hillsman'ın basketleriyle başlayan Beşiktaş, farkı 6 sayıya (43-49) kadar indirdi. Oyuna ortak olmakta güçlük çeken siyah-beyazlılar karşısında Fuehring ve Djaldi'nin sayılarıyla üstünlüğünü koruyan Basket Landes, son periyoda 60-47 önde girdi.
Pota altındaki etkili oyununu son çeyrekte de sürdüren Fransız ekibi, müsabakadan 84-70 galip ayrıldı.
RÖVANŞ FRANSA'DA
Karşılaşmanın rövanşı, 24 Eylül'de Fransa'da oynanacak.
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