Beşiktaş, BOTAŞ'a yenildi

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde BOTAŞ ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım BOTAŞ, 78-69'luk skorla kazandı.
SKOR DAĞILIMI
BOTAŞ: Allen 20, Gülşah Duman Bıçakçı 6, Cuic 2, Dantas 26, Cave 17, Büşra Akbaş 5, Işık Su Güven 2, Buket Ünal, Melike Yalçınkaya
Beşiktaş: Peterson 12, Winterburn 15, Elif Bayram 12, Krajisnik 14, Fagbenle 16, Hatice Pelin Gülçelik, Özge Özışık, Melek Uzunoğlu
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