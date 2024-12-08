Beşiktaş, Bursaspor'a kaybetti

Haber Merkezi
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 9. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Bursaspor karşı karşıya geldi.
Akatlar Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 95-86'lık skorla konuk takım Bursaspor oldu.
SKOR DAĞILIMI
Beşiktaş: Mathews 17, Needham 18, Berk Uğurlu 3, Sleva 9, Kerem Kuthan Konan 4, Allman 15, Yiğit Arslan 5, Morgan 6, Martin 9
Bursaspor: Brown 24, Michineau 26, Grantham 14, Sharma 8, Sarper Mutaf 19, Pipes, Ömer Utku Al, Mehmet Atalan, Gavrilovic 4, Berkay Candan, Nusret Yıldırım
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