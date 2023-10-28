Beşiktaş, Büyükçekmece Basketbol'u yendi Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 86-70 mağlup etti.

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Beşiktaş, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Büyükçekmece Basketbol ile karşı karşıya geldi.

Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi konuk takım Beşiktaş, 86-70'lik skorla kazandı.

Beşiktaş, üçüncü kez kazandı

Bu sonuçla birlikte üçüncü galibiyetini alan Dusan Alimpijevic’in öğrencileri önümüzdeki hafta Manisa BBSK’yi ağırlayacak.

Üçüncü mağlubiyetini alan Büyükçekmece ise Çağdaş Bodrumspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Reed maçın en skoreri oldu

Beşiktaş‘ta Jonah Matthews 20 sayı ve 4 asist, Derek Needham 16 sayı ve 6 asist ile mücadele etti.

Büyükçekmece’de Marcquise Reed 28 sayı ve 8 ribaund'la oynaması galibiyete yetmedi.