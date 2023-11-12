Beşiktaş, Çağdaş Bodrumspor deplasmanında kazandı Beşiktaş, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin yedinci haftasında Çağdaş Bodrumspor'u deplasmanda 90-82 mağlup etti.

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin yedinci hafta mücadelesinde Çağdaş Bodrumspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Menteşe Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ilk çeyreğini 18-34 önde geçen siyah-beyazlılar, devre arasına da 38-53 üstün girdi. Beşiktaş Emlakjet, üçüncü periyodu da 58-71 önde bitirdiği mücadeleyi 8 sayı farkla 82-90 kazandı.

Hammonds, Beşiktaş'ın en skoreri oldu

Çağdaş Bodrumspor'da 22 sayıyla mücadele eden Ahmet Düvelioğlu ile aynı sayıya ulaşan Artis maçın en skorer oyuncuları oldu.

Konuk takımda Hammonds 16, Yiğit ve Mıtchell 14, Astacıo 13 sayıyla çift haneli skorlara ulaştılar.