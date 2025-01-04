Beşiktaş, ÇBK Mersin karşısında galibiyeti kaptı

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile ÇBK Mersin karşı karşıya geldi.
Akatlar Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 71-65'lik skorla ev sahibi takım Beşiktaş oldu.
SKOR DAĞILIMI
Beşiktaş: Lazic 12, Evans 21, Winterburn 6, Elif Bayram 11, Fagbenle 9, Pelin Gülçelik 10, Melek Uzunoğlu 2, Gizem Başaran Turan, Özge Özışık
ÇBK Mersin: Howard 21, Anderson 12, Carleton 7, Rupert 16, Derya Bilgiç 4, Asena Yalçın 3, Sinem Ataş 2, Şevval Akalan, Derin Yaya
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