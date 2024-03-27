Beşiktaş evinde ÇBK Mersin'e yenildi

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Beşiktaş, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında ÇBK Mersin ile kozlarını paylaştı.
Akatlar Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 77-67'lik skorla konuk takım ÇBK Mersin oldu.
Mersin temsilcisi, bu sonuçla seride 1-0 öne geçti.
İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin ikinci müsabakası, 29 Mart Cuma günü Mersin'de oynanacak.
Skor dağılımı
Beşiktaş: Lazic 7, Evans 19, Elif Bayram 13, Nogic 10, Li 15, Hatice Sönmez, Melek Uzunoğlu 3
ÇBK Mersin: Asena Yalçın 5, Williams 23, Mabrey 12, Araujo, Copper 24, Derin Yaya 2, Sinem Ataş 9, Holingsvorth 2
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