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Beşiktaş evinde ÇBK Mersin'e yenildi

Beşiktaş evinde ÇBK Mersin'e yenildi Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final ilk maçında Beşiktaş, sahasında ağırladığı ÇBK Mersin’e 77-67 mağlup oldu. Mücadelenin en skorer ismi 24 sayıyla ÇBK Mersin’den Kahleah Copper oldu.