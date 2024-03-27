Beşiktaş evinde ÇBK Mersin'e yenildi
ensonhaber.com

Beşiktaş, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında ÇBK Mersin ile kozlarını paylaştı.

Akatlar Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 77-67'lik skorla konuk takım ÇBK Mersin oldu.

Mersin temsilcisi, bu sonuçla seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin ikinci müsabakası, 29 Mart Cuma günü Mersin'de oynanacak.

Skor dağılımı

Beşiktaş: Lazic 7, Evans 19, Elif Bayram 13, Nogic 10, Li 15, Hatice Sönmez, Melek Uzunoğlu 3

ÇBK Mersin: Asena Yalçın 5, Williams 23, Mabrey 12, Araujo, Copper 24, Derin Yaya 2, Sinem Ataş 9, Holingsvorth 2