Beşiktaş, Danilos Pizza'ya mağlup oldu

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Danilos Pizza karşı karşıya geldi.
Akatlar Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 87-81'lik skorla konuk takım Danilos Pizza oldu.
SKOR DAĞILIMI
Beşiktaş: Evans 20, Hatice Pelin Gülçelik 2, Peterson 29, Elif Bayram 2, Krajisnik 10, Özge Özışık 5, Fagbenle 13, Melek Uzunoğlu
Danilos Pizza: Henderson 16, Hande Çelebi 3, Cooke 20, Mompremier 19, Palenikova 17, Yağmur Kübra Taşar 12, Aysude Torcu, Yağmur Bul
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