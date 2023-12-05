Beşiktaş, Darüşşafaka'dan Kyle Allman'ı transfer etti Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Darüşşafaka forması giyen ABD'li oyuncu Kyle Allman'ı kadrosuna dahil etti.

AA & Ensonhaber

Bu sezon Türkiye Basketbol Süper Ligi ve EuroCup'ta aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri çeken Beşiktaş, kadrosunu güçlendirdi.

Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş, Kyle Allman'ı transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşkafa’da forma giyen 26 yaşındaki oyun kurucu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Ligde forma giyebilir

1.91 metre boyundaki oyun kurucu Allman, teknik ekibin uygun görmesi halinde ligde oynanacak Bahçeşehir Koleji maçının kadrosunda yer alabilecek.