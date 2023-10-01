Beşiktaş, Darüşşafaka'ya boyun eğdi Beşiktaş, Türkiye Basketbol Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Darüşşafaka'ya 64-61'lik skorla mağlup oldu.

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Türkiye Basketbol Süper Lig'i ilk hafta karşılaşamalarıyla resmen başladı. Ligin açılış haftasında Darüşşafaka ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip Darüşşafaka, 64-61'lik skorla kazandı.

Yeni sezona hızlı bir giriş yapan yeşil-siyahlı takımda Allman'ın 13 ve Jones'un 11 sayısı galibiyeti getirdi.

Beşiktaş'ta ise Mathews'un 16 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Beşiktaş, Tofaş'la karşılaşacak

Gelecek hafta Beşiktaş, Tofaş'ı konuk edecek. Darüşşafaka ise deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.