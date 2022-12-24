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    Beşiktaş, Darüşşafaka'yı mağlup etti

    Türkiye Basketbol Süper Lig'i 12. hafta maçında Beşiktaş, Darüşşafaka karşısında 98-84 kazandı.
    • 24.12.2022 - 15:20
    • Güncelleme : 24.12.2022 - 15:47
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    Beşiktaş, Darüşşafaka'yı mağlup etti

    Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Beşiktaş, kendi evinde Darüşşafaka‘yı ağırladı.

    Mücadeleyi baştan sona önde götüren Beşiktaş, sahadan 98-84 galip ayrıldı ve 12. maçında 3. galibiyetini aldı. Darüşşafaka ise 11. maçında 5. mağlubiyetini tattı.

    Usher 24 sayı ile yıldızlaştı

    Beşiktaş’ta Jordan Usher 24 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Gediminas Orelik 13 sayıyla katkı verirken Okben Ulubay 13 sayı – 11 asistle mücadeleyi tamamladı. David McCormack 13 sayı – 9 ribaunt ile oynadı. Jason Rich ise 5 sayı attı.

    Beşiktaş, Darüşşafaka yı mağlup etti #1

    Starks'ın 22 sayısı galibiyete yetmedi

    Darüşşafaka’da Markel Starks 22 sayıyla müthiş oynadı. Gabriel Olaseni 16 sayı – 12 ribaunt ile ön plana çıktı. Akwasi Yeboah 11 sayı üretirken Can Korkmaz rakip potaya 10 sayı bıraktı. Wayne McCullough 10 sayı attı.

    Beşiktaş, Darüşşafaka yı mağlup etti #2

    Beşiktaş, Darüşşafaka yı mağlup etti #3

    Beşiktaş, Darüşşafaka yı mağlup etti #4


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