Beşiktaş, Darüşşafaka'yı mağlup etti

AA & Ensonhaber
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 25. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Darüşşafaka karşı karşıya geldi.
Akatlar Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 88-77'lik skorla ev sahibi takım Beşiktaş oldu.
SKOR DAĞILIMI
Beşiktaş: Mathews 21, Needham 6, Berk Uğurlu 9, Sleva 15, Terry 4, Allman 7, Plavsic 7, Yiğit Arslan 11, Morgan 6, Kerem Kuthan Konan 2
Darüşşafaka: Appleby 13, Muhaymin Mustafa 6, Moore 16, Tinkle 20, Brajkovic 17, Tarık Sezgün, Sibande 5, Enes Berkay Taşkıran, Gach, Pecarski, Ege Demir
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