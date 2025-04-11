Beşiktaş, Darüşşafaka'yı mağlup etti
AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 25. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Darüşşafaka karşı karşıya geldi.

Akatlar Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 88-77'lik skorla ev sahibi takım Beşiktaş oldu.

SKOR DAĞILIMI

Beşiktaş: Mathews 21, Needham 6, Berk Uğurlu 9, Sleva 15, Terry 4, Allman 7, Plavsic 7, Yiğit Arslan 11, Morgan 6, Kerem Kuthan Konan 2

Darüşşafaka: Appleby 13, Muhaymin Mustafa 6, Moore 16, Tinkle 20, Brajkovic 17, Tarık Sezgün, Sibande 5, Enes Berkay Taşkıran, Gach, Pecarski, Ege Demir

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Emre Çalışkan
Editor