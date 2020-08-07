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Beşiktaş, De'Jon Davis'i transfer etti
Gelecek sezonun yapılandırmasına devam eden Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet De'Jon Davis'i renklerine bağladı.
- Haber Merkezi
- 07.08.2020 - 14:54
Bu sezon şampiyonluğa oynamak isteyen Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda takımın son transferi Amerikalı forvet De'Jon Davis oldu.
TRANSFERİ RESMİ SİTEDEN DUYURULDU
Resmi sitesinden açıklama yapan siyah-beyazlılar, "Erkek Basketbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, Birleşik Amerikalı forvet oyuncusu De'Jon Davis ile 2 yıllık sözleşme imzaladı." şeklinde transferi duyurdu.
Başarılı bir kolej kariyeri geçiren De'Jon Davis son sezonunda (2019-2020) 31 maçta görev aldı ve 11.6 sayı, 9.6 ribaund ortalamalarıyla oynayarak yılın en iyi savunma takımına seçildi.