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    Beşiktaş, De'Jon Davis'i transfer etti

    Gelecek sezonun yapılandırmasına devam eden Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet De'Jon Davis'i renklerine bağladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2020 - 14:54
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    Beşiktaş, De'Jon Davis'i transfer etti

    Bu sezon şampiyonluğa oynamak isteyen Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda takımın son transferi Amerikalı forvet De'Jon Davis oldu.

    TRANSFERİ RESMİ SİTEDEN DUYURULDU

    Resmi sitesinden açıklama yapan siyah-beyazlılar, "Erkek Basketbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, Birleşik Amerikalı forvet oyuncusu De'Jon Davis ile 2 yıllık sözleşme imzaladı." şeklinde transferi duyurdu.

    Beşiktaş, De Jon Davis i transfer etti #1

    Başarılı bir kolej kariyeri geçiren De'Jon Davis son sezonunda (2019-2020) 31 maçta görev aldı ve 11.6 sayı, 9.6 ribaund ortalamalarıyla oynayarak yılın en iyi savunma takımına seçildi.

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