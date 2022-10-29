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    Beşiktaş, deplasmanda TOFAŞ'a mağlup oldu

    Türkiye Basketbol Süper Lig'i 5. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda TOFAŞ'a 80-72 yenildi.
    • 29.10.2022 - 17:44
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    Beşiktaş, deplasmanda TOFAŞ'a mağlup oldu

    Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde 5. hafta maçında TOFAŞ, Beşiktaş'ı konuk etti.

    Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan maçın son çeyreği nefes keserken ev sahibi ekip karşılaşmayı 80-72’lik skorla kazanmayı başardı.

    Bu sonuçla TOFAŞ 4. galibiyetini alırken Beşiktaş ise 4. yenilgisini yaşadı.

    Haftaya derbi mücadelesi yaşanacak

    Basketbol Süper Ligi’nde gelecek hafta TOFAŞ, Galatasaray ile karşılaşacakken Beşiktaş ise derbide Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak.

    Beşiktaş, deplasmanda TOFAŞ a mağlup oldu #1

    Gray 17 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı

    TOFAŞ’ta Arturas Milaknis 16 sayıyla oynarken Tyler Ennis 9 sayı – 4 ribaund – 3 asist, Rob Gray 17 sayı – 2 asist, Boubacar Toure 12 sayı – 11 ribaund, Tevfik Akdamar 8, Suleiman Braimoh 9 sayı – 10 ribaund, Berk Uğurlu da 6 sayı – 7 asist ile maçı tamamladı.

    Okben'in 22 sayısı galibiyete yetmedi

    Beşiktaş'ta Okben Ulubay 22 sayı – 3 ribaund ile mücadele ederken Matt Mooney 17 sayı – 5 asist – 4 ribaund ile oynadı. Jordan Usher 9, Furkan Haltalı da 9 sayı – 7 ribaund ile mücadele etti. Gediminas Orelik 5, Jason Rich ile McCormack de 4 sayıyla oynadı.

    Beşiktaş, deplasmanda TOFAŞ a mağlup oldu #2


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