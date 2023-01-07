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    Beşiktaş Emlakjet - Bahçeşehir Koleji maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Beşiktaş Emlakjet - Bahçeşehir Koleji basketbol maçının ne zaman oynanacağı basketbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte maçın detayları..
    • 07.01.2023 - 11:46
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    Beşiktaş Emlakjet - Bahçeşehir Koleji maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Beşiktaş Emlakjet ile Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. hafta maçında karşı karşıya gelecek.

    Beşiktaş Emlakjet ligde oynadığı 13 maçta 3 galibiyet 10 mağlubiyet alarak son sırada yer alıyor.

    Bahçeşehir Koleji ise 13 maçta aldığı 6 galibiyet 7 mağlubiyet ile 11. sırada yer alıyor.

    Peki, Beşiktaş Emlakjet - Bahçeşehir Koleji basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Beşiktaş Emlakjet - Bahçeşehir Koleji maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Beşiktaş Emlakjet - Bahçeşehir Koleji basketbol maçı ne zaman?

    Beşiktaş Emlakjet - Bahçeşehir Koleji basketbol maçı bugün saat 13.00'de oynanacak. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak mücadele beIN SPORTS 5 kanalından naklen yayınlanacak.


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