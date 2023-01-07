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- Beşiktaş Emlakjet - Bahçeşehir Koleji maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş Emlakjet - Bahçeşehir Koleji maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş Emlakjet - Bahçeşehir Koleji basketbol maçının ne zaman oynanacağı basketbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte maçın detayları..
- 07.01.2023 - 11:46
Beşiktaş Emlakjet ile Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 14. hafta maçında karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş Emlakjet ligde oynadığı 13 maçta 3 galibiyet 10 mağlubiyet alarak son sırada yer alıyor.
Bahçeşehir Koleji ise 13 maçta aldığı 6 galibiyet 7 mağlubiyet ile 11. sırada yer alıyor.
Peki, Beşiktaş Emlakjet - Bahçeşehir Koleji basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş Emlakjet - Bahçeşehir Koleji basketbol maçı ne zaman?
Beşiktaş Emlakjet - Bahçeşehir Koleji basketbol maçı bugün saat 13.00'de oynanacak. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak mücadele beIN SPORTS 5 kanalından naklen yayınlanacak.