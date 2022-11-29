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    Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko basketbol maçının ne zaman oynanacağı basketbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte maçın detayları..
    • 29.11.2022 - 16:38
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    Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Beşiktaş Emlakjet ile Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçında karşı karşıya gelecek.

    Basketbol Süper Lig'inde 6. haftada ertelenen derbi maçının ne zaman oynanacağı merak konusu oldu.

    Beşiktaş Emlakjet ligde oynadığı yedi maçta 2 mağlubiyet 5 mağlubiyet alırken Fenerbahçe Beko oynadığı 7 maçın tamamını kazandı.

    Peki, Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman?

    Beşiktaş Emlakjet - Fenerbahçe Beko basketbol maçı bugün saat 20.00'de oynanacak. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak mücadele beIN SPORTS 5 kanalından naklen yayınlanacak.

     


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