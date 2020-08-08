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    Beşiktaş, Ercan Osmani'yi transfer etti

    Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Bandırma Kırmızı'da forma giyen Ercan Osmani'yi kadrosuna kattı.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2020 - 16:46
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    Beşiktaş, Ercan Osmani'yi transfer etti

    Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor...

    Siyah-beyazlılar, uzun forvet pozisyonunda oynayan Ercan Osmani'yi transfer etti.

    SÖZLEŞME 2 YILLIK

    Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Bandırma Kırmızı'da forma giyen 22 yaşındaki basketbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Ercan Osmani, 2019-2020 sezonunda Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde çıktığı 24 maçta 20,7 sayı ve 11,3 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

    Beşiktaş, Ercan Osmani yi transfer etti #1

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