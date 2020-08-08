Beşiktaş, Ercan Osmani'yi transfer etti

Beşiktaş, Ercan Osmani'yi transfer etti

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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Bandırma Kırmızı'da forma giyen Ercan Osmani'yi kadrosuna kattı.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor...

Siyah-beyazlılar, uzun forvet pozisyonunda oynayan Ercan Osmani'yi transfer etti.

SÖZLEŞME 2 YILLIK

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Bandırma Kırmızı'da forma giyen 22 yaşındaki basketbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ercan Osmani, 2019-2020 sezonunda Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde çıktığı 24 maçta 20,7 sayı ve 11,3 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.