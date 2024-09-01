Beşiktaş, Esra Güvenç'i renklerine bağladı Kadınlar Basketbol Ligi'nin iddialı ekiplerinden Beşiktaş, ÇBK Mersin'de oynayan Esra Güvenç'i transfer ettiğini duyurdu.

AA

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, son olarak ÇBK Mersin'de forma giyen Esra Güvenç'i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, forvet pozisyonunda görev alan 18 yaşındaki basketbolcuyla sözleşme imzalandığı duyuruldu.

SON 3 SEZONU ÇBK MERSİN'DE GEÇİRDİ

Kariyerine İstanbul Üniversitesi’nde başlayan 1,89 metre boyundaki Esra, son 3 sezonda ÇBK Mersin forması giydi.

Genç oyuncu, 2022'de 16 Yaş Altı Milli Takımı, geçen yıl ise 18 Yaş Altı Milli Takımı’na seçildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)