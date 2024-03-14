Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, EuroCup'ta finale çıktı

AA
EuroCup yarı final rövanş maçında İspanya'nın Spar Girona takımı ile temsilcimiz Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Girona kentindeki Pavello Fontajau Salonu’nda oynanan müsabakada ilk çeyreği 21-13 önde bitiren siyah-beyazlılar, soyunma odasına ise 38-23 üstün girdi.
Beşiktaş, ikinci yarıda da skor üstünlüğünü korurken üçüncü çeyreği 50-45, maçı da 68-66 kazanarak adını finale yazdırdı.
Siyah-beyazlı takım sahasındaki ilk maçı 81-60'lık skorla kazanmıştı.
Beşiktaş'ın rakibi London Lions
Beşiktaş, finalde İngiltere'nin London Lions takımıyla karşılaşacak.
Finalde ilk maçı 3 Nisan'da evinde oynayacak siyah-beyazlılar, 10 Nisan'da deplasmana gidecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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