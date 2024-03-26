Beşiktaş, EuroCup'ta Bourg Bresse'ye mağlup oldu Temsilcimiz Beşiktaş, EuroCup yarı final ilk maçında deplasmanda Fransız ekibi Bourg Bresse'ye 86-74'lük skorla yenildi.

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Avrupa basketbolunun iki numaralı organizasyonu EuroCup'ta yarı final heyecanı yaşanıyor.

Yarı final ilk maçında Fransız takımı Bourg Bresse ile temsilcimiz Beşiktaş, karşı karşıya geldi.

Ekinox Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 86-74'lük skorla ev sahibi ekip Bourg Bresse oldu.

İkinci maç İstanbul'da

İki takım arasındaki serinin ikinci maçı 29 Mart Cuma günü İstanbul'da oynanacak.

Eşleşmede iki galibiyete ulaşan taraf adını finale yazdıracak. Seride 1-1 eşitlik olması durumunda ise üçüncü müsabaka, 3 Nisan Çarşamba günü Fransa'da yapılacak.

Mike maçın en skorer ismi oldu

Bourg’da Isiaha Mike 16 sayı, 6 ribaund, 3 asist; Axel Julien 11 sayı, 4 ribaund, 2 asist; Bryce Brown 10 sayı, 4 ribaund, 3 asist; Bodian Massa 10 sayı, 5 ribaund, 2 asist; Jequan Lewis 14 sayı, 5 asist ile oynadı.

Beşiktaş’ta ise Angel Delgado 15 sayı, 16 ribaund, 2 asist; Marko Simonovic 14 sayı, 3 ribaund, 1 top çalma; Derek Needham 13 sayı, 5 asist, 1 top çalma; Matt Mitchell 10 sayı, 3 ribaund; Yiğit Arslan 8 sayı, 2 ribaund ile mücadele etti.