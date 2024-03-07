Beşiktaş, EuroCup'ta çeyrek finale yükseldi

AA & Ensonhaber
EuroCup 8'li final turunda temsilcimiz Beşiktaş, İspanya ekibi Gran Canaria'ya konuk oldu.
Karşılaşmanın ilk çeyreği ev sahibi takımın 22-14 üstünlüğüyle tamamlandı.
Siyah-beyazlılar ikinci periyotta etkili hücum ederek skora denge getirdi ve devre arasına 36-36 eşitlikle gidildi.
Beşiktaş turu son çeyrekte aldı
Turnuvanın son şampiyonu Gran Canaria başa baş mücadelenin ikinci devrede de sürdüğü karşılaşmanın üçüncü çeyreğini 57-54 önde geçti.
Final periyodunda etkili hücum performansı sergileyen ve son iki dakikada pota altını iyi kullanarak skor üreten Beşiktaş mücadeleden 80-78 galip ayrıldı.
Bu sonuçla son 8 takım arasına kalan siyah-beyazlılar tek maç üzerinden oynanacak çeyrek finalde İsrail ekibi Hapoel Shlomo Tel Aviv'in rakibi oldu.
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