Beşiktaş, EuroCup’ta Play-Off'lara kaldı

DHA

Beşiktaş, EuroCup A Grubu 18’inci hafta maçında evinde İtalya temsilcisi Dolomiti Energia Trento ile karşılaştı.

Siyah-beyazlılar, rakibini 79-75'lik skorla mağlup etti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş Fibabanka, 10’uncu galibiyetini aldı ve grubunu 5’inci sırada tamamlayarak EuroCup'ta Play-Off'lara kaldı.

Dolomiti Energia Trento ise 12’nci yenilgisini yaşadı ve turnuvaya veda etti.

SKOR DAĞILIMI

Beşiktaş: Allman 12, Mathews 9, Yiğit Arslan 5, Sleva 12, Terry 5, Plavsic 9, Needham 17, Berk Uğurlu 4, Morgan 6, Kerem Konan

Dolomiti Energia: Cale 10, Pecchia, Niang 3, Mawugbe 8, Lamb 13, Ellis 8, Ford 21, Bayehe 5, Badalau 7, Forray