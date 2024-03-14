Beşiktaş, EuroCup'ta yarı finale yükseldi Beşiktaş, EuroCup çeyrek finalinde Hapoel Shlomo Tel Aviv'i 94-89 yenerek yarı finale çıktı.

AA & Ensonhaber

EuroCup çeyrek finalinde temsilcimiz Beşiktaş, İsrail'in Hapoel Shlomo Tel Aviv takımıyla Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta karşı karşıya geldi.

Mücadeleye iyi başlayamayan siyah-beyazlılar ilk çeyreği 25-15 geride tamamladı.

Hücumda toparlanmasına rağmen savunma hatalarına devam eden Beşiktaş devre arasına da 57-39 geride girdi.

Karşılıklı basketlerle devam eden üçüncü çeyreği temsilcimiz 76-68 geride bitirdi.

Son periyotta tur geldi

Son periyoda da iyi giren Beşiktaş arka arkaya bulduğu basketlerle 33. dakikada 82-81 öne geçti.

İlk yarısında 18 sayı kadar geri düştüğü maçı çevirerek üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, 94-89 galip geldi.

Önce sekizli final turunda son şampiyon Gran Canaria'yı eleyen siyah-beyazlılar çeyrek finalde turnuvanın favorilerinden gösterilen İsrail temsilcisini eledi.

Yarı finalde Fransız rakip

Beşiktaş, yarı finalde Fransa temsilcisi Mincidelice JL Bourg ile eşleşti.

Yarı final üç maç üzerinden oynanacak.

İki galibiyet alan taraf adını finale yazdıracak.

Normal sezonu daha üstte bitiren Fransız ekibi ev sahibi takım avantajını elinde bulunduracak.