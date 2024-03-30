Beşiktaş, EuroCup'ta yarı finalinde seriyi eşitledi

EuroCup yarı final serisi ikinci maçında Beşiktaş, Fransa'nın Mincidelice takımını ağırladı.
Temsilcimiz mücadeleyi 82-71'lik skorla kazanmayı başardı.
Deplasmandaki ilk maçı 86-74 kaybeden siyah-beyazlılar yarı final serisinde durumu 1-1'e getirdi.
Kader maçı Fransa'da
Serinin üçüncü ve son maçı 3 Nisan Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.
Müsabakayı kazanan takım adını finale yazdıracak.
Beşiktaş: 82 - Mincidelice: 71
Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Robert Vyklicky (Çekya), Tomasz Trawicki (Polonya)
Beşiktaş: Mathews 17, Needham 12, Mitchell 17, Kerem Konan 2, Delgado 14, Simonovic 11, Yiğit Arslan 4, Allman 2, Berk Uğurlu 3
Mincidelice: Lewis 11, Morgan 4, Risacher 4, Mike 19, Kokila 7, Benitez 4, Brown 8, Massa 6, Julien 2, Salash 6
1. Periyot: 19-18
Devre: 32-36
3. Periyot: 59-53
5 Faulle çıkan: 39.31 Mike (Mincidelice)
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