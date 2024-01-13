Beşiktaş evinde Darüşşafaka'yı yendi

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta müsabakasında Beşiktaş ile Darüşşafaka karşı karşıya geldi.
BJK Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 88-72'lik skorla ev sahibi ekip siyah-beyazlılar oldu.
Bu galibiyetle Beşiktaş 16. maçında 12. galibiyetini alırken Darüşşafaka 16. maçında 9. mağlubiyetini aldı.
Beşiktaş önümüzdeki hafta deplasmanda Tofaş ile karşılaşırken Darüşşafaka Lassa evinde Bursaspor'u konuk edecek.
Skor dağılımı
Beşiktaş: Mathews 21, Needham 11, Mitchell 5, Kerem Kuthan Konan 12, Delgado 8, Berk Uğurlu 12, Yiğit Arslan 3, Berkan Durmaz 5, Simonovic 11, Samet Yiğitoğlu, Yağız Aksu, Ahmet Ata Özbek
Darüşşafaka: Tolga Kay 10, Adams 12, Woodard 5, Berk Demir 4, Cartlon 7, Rahkman 2, Enes Berkay Taşkıran 7, Bora Yaşar 3, Muhsin Yaşar 22
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