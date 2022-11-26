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    Beşiktaş, evinde kaybetti

    Türkiye Basketbol Süper Lig'i 8. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Türk Telekom'a 91-75 mağlup oldu.
    • 26.11.2022 - 17:49
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    Beşiktaş, evinde kaybetti

    Türkiye Basketbol Süper Ligi normal sezonunun 8. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında ligin bu yılki flaş ekiplerinden Türk Telekom’u konuk etti.

    Zorlu deplasmanda ilk devreyi geride tamamlayan Türk Telekom, ikinci yarıdaki agresif savunmasıyla sahadan 75-91 galip ayrılmayı başardı.

    Türk Telekom üst üste 6. kez kazandı

    Bu sonuçla Türk Telekom, ligde üst üste 6. kez kazanarak toplam 7 galibiyete ulaştı. Koç Erdem Can’ın ekibi, gelecek hafta sahasında TOFAŞ’ı ağırlayacak.

    Beşiktaş, evinde kaybetti #1

    Beşiktaş Fenerbahçe ile karşılaşacak

    Ligdeki 5. yenilgisini alarak istikrarsız gidişatını sürdüren Beşiktaş ise evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

    Beşiktaş, evinde kaybetti #2

    Usher 19 sayı ile oynadı

    Beşiktaş'ta Jordan Usher 19 sayı, 1 ribaund, 1 asist, 1 top çalma; Okben Ulubay 13 sayı, 2 ribaund, 4 asist, 2 top çalma; David McCormack 17 sayı, 11 ribaund, 2 asistle oynadı.

    Maçın en skoreri Tony Taylor oldu

    Türk Telekom’da ise Tony Taylor 21 sayı, 3 ribaund, 4 asist; Tyrique Jones 20 sayı, 10 ribaund, 3 asist; Rıdvan Öncel 12 sayı, 8 asist, 3 top çalma; Nate Sestina 11 sayı, 3 ribaundla mücadele etti.

    Beşiktaş, evinde kaybetti #3


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