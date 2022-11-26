- Haberler
- Basketbol Haberleri
- Beşiktaş, evinde kaybetti
Beşiktaş, evinde kaybetti
- 26.11.2022 - 17:49
Türkiye Basketbol Süper Ligi normal sezonunun 8. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında ligin bu yılki flaş ekiplerinden Türk Telekom’u konuk etti.
Zorlu deplasmanda ilk devreyi geride tamamlayan Türk Telekom, ikinci yarıdaki agresif savunmasıyla sahadan 75-91 galip ayrılmayı başardı.
Türk Telekom üst üste 6. kez kazandı
Bu sonuçla Türk Telekom, ligde üst üste 6. kez kazanarak toplam 7 galibiyete ulaştı. Koç Erdem Can’ın ekibi, gelecek hafta sahasında TOFAŞ’ı ağırlayacak.
Beşiktaş Fenerbahçe ile karşılaşacak
Ligdeki 5. yenilgisini alarak istikrarsız gidişatını sürdüren Beşiktaş ise evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Usher 19 sayı ile oynadı
Beşiktaş'ta Jordan Usher 19 sayı, 1 ribaund, 1 asist, 1 top çalma; Okben Ulubay 13 sayı, 2 ribaund, 4 asist, 2 top çalma; David McCormack 17 sayı, 11 ribaund, 2 asistle oynadı.
Maçın en skoreri Tony Taylor oldu
Türk Telekom’da ise Tony Taylor 21 sayı, 3 ribaund, 4 asist; Tyrique Jones 20 sayı, 10 ribaund, 3 asist; Rıdvan Öncel 12 sayı, 8 asist, 3 top çalma; Nate Sestina 11 sayı, 3 ribaundla mücadele etti.