Haberler

Basketbol Haberleri

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 9 sayı farkla yendi

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 9 sayı farkla yendi

Potada Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Uzun süredir Beşiktaş'a yenilmeyen sarı-lacivertliler sahadan 92-83'lük mağlubiyetle ayrılırken bu seri de sona ermiş oldu.