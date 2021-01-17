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    Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 9 sayı farkla yendi

    Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 9 sayı farkla yendi

    Potada Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Uzun süredir Beşiktaş'a yenilmeyen sarı-lacivertliler sahadan 92-83'lük mağlubiyetle ayrılırken bu seri de sona ermiş oldu.
    • Haber Merkezi
    • 17.01.2021 - 14:53
    • Güncelleme : 17.01.2021 - 15:05
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    Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasındaki derbi maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaştı.

    Zorlu mücadelede kazanan 92-83'lük skorla konuk ekip Beşiktaş oldu.

    SERİ SONA ERDİ

    Fenerbahçe , tam 2844 gün sonra bir resmi maçta Beşiktaş'a mağlup oldu ve spor branşlarındaki aktif en uzun galibiyet serisi sona erdi.

    Beşiktaş, Fenerbahçe yi 9 sayı farkla yendi #1

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