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- Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 9 sayı farkla yendi
Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 9 sayı farkla yendi
Potada Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Uzun süredir Beşiktaş'a yenilmeyen sarı-lacivertliler sahadan 92-83'lük mağlubiyetle ayrılırken bu seri de sona ermiş oldu.
- Haber Merkezi
- 17.01.2021 - 14:53
- Güncelleme : 17.01.2021 - 15:05
Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasındaki derbi maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaştı.
Zorlu mücadelede kazanan 92-83'lük skorla konuk ekip Beşiktaş oldu.
SERİ SONA ERDİ
Fenerbahçe , tam 2844 gün sonra bir resmi maçta Beşiktaş'a mağlup oldu ve spor branşlarındaki aktif en uzun galibiyet serisi sona erdi.