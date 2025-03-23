Beşiktaş, Fenerbahçe'yi mağlup etti

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'ı konuk etti.
Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 22-21 Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci periyotta oyuna ağırlığını koyan Beşiktaş, ilk yarıyı 42-36 önde bitirdi.
Üçüncü periyotta farkı açan Beşiktaş, son çeyreğe 9 sayı farkla önde girdi: 53-62.
MAÇ UZATMALARA GİTTİ
Son periyotta Fenerbahçe 9 sayılık farkı kapatırken, mücadele 82-82’lik skorla uzatmaya taşındı.
BEŞİKTAŞ, GALİP GELDİ
Uzatma bölümünde rakibine 5 sayı farkla üstünlük kuran Beşiktaş, parkeden 95-90 galip ayrıldı.
KAZANAN GALATASARAY'IN RAKİBİ OLACAK
İki galibiyete ulaşan takımın adını finale yazdıracağı seride üçüncü maç 29 veya 30 Mart'ta Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak.
Kazanan takım finalde Galatasaray’ın rakibi olacak.
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