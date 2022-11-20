Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında kazandı

Türkiye Basketbol Süper Lig'i 7. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 82-76 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasında Gaziantep Basketbol, kendi evinde Beşiktaş'ı ağırladı.

Siyah-beyazlılar, 82-76'lık skorla kazandı ve 6. maçında 2. galibiyetini aldı. Gaziantep ise 6. maçında 4. mağlubiyetini yaşadı.

Okben Ulubay, Beşiktaş'ın en skoreri oldu

Beşiktaş’ta Okben Ulubay 19 sayıyla takımının öne çıkan ismi oldu. David McCormack 13 sayı – 9 ribaunt ile oynadı. Matt Mooney 17 sayı üretirken Matt Coleman maçı 13 sayıyla noktaladı. Gediminas Orelik ise 7 sayı attı.

Dotson'un 23 sayısı galibiyete yetmedi

Gaziantep’te Damyean Dotson 23 sayılık performansıyla maçın yıldızı oldu. Metin Türen 14 sayı – 5 ribaunt – 4 asistle karşılaşmayı bitirdi. Leyton Hammons rakip potaya 13 sayı bırakırken Conner Frankamp 13 sayı üretti. Jason Rich ise 9 sayı attı.