Petrol
87.74
-2.27%
Euro
19.235
-0.33%
Dolar
18.6096
0.08%
Altın
1.046
-0.61%
Borsa
4527
0.43%
Bitcoin
316.343
-0.49%
BTXN Coin
6.09
-8.55%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Bulutlu 20 C

    Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında kazandı

    Türkiye Basketbol Süper Lig'i 7. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 82-76 mağlup etti.
    • 20.11.2022 - 16:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında kazandı

    Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasında Gaziantep Basketbol, kendi evinde Beşiktaş'ı ağırladı.

    Siyah-beyazlılar, 82-76'lık skorla kazandı ve 6. maçında 2. galibiyetini aldı. Gaziantep ise 6. maçında 4. mağlubiyetini yaşadı.

    Okben Ulubay, Beşiktaş'ın en skoreri oldu

    Beşiktaş’ta Okben Ulubay 19 sayıyla takımının öne çıkan ismi oldu. David McCormack 13 sayı – 9 ribaunt ile oynadı. Matt Mooney 17 sayı üretirken Matt Coleman maçı 13 sayıyla noktaladı. Gediminas Orelik ise 7 sayı attı.

    Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında kazandı #1

    Dotson'un 23 sayısı galibiyete yetmedi

    Gaziantep’te Damyean Dotson 23 sayılık performansıyla maçın yıldızı oldu. Metin Türen 14 sayı – 5 ribaunt – 4 asistle karşılaşmayı bitirdi. Leyton Hammons rakip potaya 13 sayı bırakırken Conner Frankamp 13 sayı üretti. Jason Rich ise 9 sayı attı.

    Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında kazandı #2

    Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında kazandı #3

    Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında kazandı #4


    İran’da mollaların eğitim aldığı medreseler yakıldı
    Dünya

    İran’da mollaların eğitim aldığı medreseler yakıldı

    Manisa uyuşturucu operasyonu
    3. Sayfa

    Manisa uyuşturucu operasyonu

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir