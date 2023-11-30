Beşiktaş, Hapoel Shlomo'ya yenildi

AA
Sırbistan'da oynanan, Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 9. haftasındaki mücadelede Beşiktaş ile Hapoel Shlomo karşı karşıya geldi.
İsrail ekibi galip
Siyah-beyazlı takımın ilk çeyreğini 26-24 önde geçtiği maçın devresi 41-41 berabere tamamlandı.
Dengenin bozulmadığı üçüncü çeyrek de 63-63 berabere geçilirken, İsrail ekibi maçtan 81-75 galip ayrıldı.
A Grubu'nda Hapoel Shlomo altıncı galibiyetini alırken, Beşiktaş Emlakjet üçüncü mağlubiyetini yaşadı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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