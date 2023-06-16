Beşiktaş, Igor Milicic ile yollarını ayırdı

AA & Ensonhaber
Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımı başantrenörü Igor Milicic ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"2022-2023 sezonunun aralık ayından bu yana erkek basketbol takımımızın başantrenörlük görevinde bulunan Igor Milicic'le yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Igor Milicic'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Sezon ortasında gelmişti
Milicic, geçtiğimiz Aralık ayında Ahmet Kandemir'den görevi devralarak takımın başına geçmişti. Başarısız bir sezon geçiren Beşiktaş küme düşme tehlikesinden son maçta kurtulmuştu.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda gelecek sezon adına kurmaylar çalışmalarına başladı.