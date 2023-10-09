Beşiktaş ilk galibiyetini TOFAŞ karşısında aldı Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında konuk ettiği TOFAŞ'ı 69-54 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti.

ensonhaber.com Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş, TOFAŞ'ı ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 69-54'lık skorla kazandı. Beşiktaş'ta Jonah Kenneth 16, Yiğit Arslan 11 ve Leyton Grant 10 sayı ile oynadı. TOFAŞ'ta ise Caleb Allen 15, Ege Demir 12 sayı ile oynadı. İlk galibiyet Ligdeki ilk galibiyetini alan Beşiktaş gelecek hafta Bursaspor deplasmanına gidecek. İlk yenilgisini yaşayan TOFAŞ ise Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'e konuk olacak.