Beşiktaş, İsrail takımına mağlup oldu

AA & Ensonhaber

EuroCup'ın 12. haftasında A Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, İsrail'in Hapoel Shlomo takımına konuk oldu.

Karşılaşmada her iki takım da birbirlerine üstünlük kurmakta zorlandı.

İlk çeyreği 25-21 önde tamamlayan ev sahibi ekip soyunma odasına 49-41 üstün gitti.

BEŞİKTAŞ UZATMADA KAYBETTİ

Final periyoduna Hapoel Shlomo'nun 71-69 üstünlüğüyle girilirken son çeyrekte atak yapan siyah-beyazlılar eşitliği sağladı ve maçın normal süresi 93-93 eşitlikle sona erdi.

Uzatma bölümlerinde daha etkili olan ev sahibi ekip parkeden 109-101 galip ayrıldı.