Beşiktaş, İsrail takımına mağlup oldu

AA & Ensonhaber
EuroCup'ın 12. haftasında A Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, İsrail'in Hapoel Shlomo takımına konuk oldu.
Karşılaşmada her iki takım da birbirlerine üstünlük kurmakta zorlandı.
İlk çeyreği 25-21 önde tamamlayan ev sahibi ekip soyunma odasına 49-41 üstün gitti.
BEŞİKTAŞ UZATMADA KAYBETTİ
Final periyoduna Hapoel Shlomo'nun 71-69 üstünlüğüyle girilirken son çeyrekte atak yapan siyah-beyazlılar eşitliği sağladı ve maçın normal süresi 93-93 eşitlikle sona erdi.
Uzatma bölümlerinde daha etkili olan ev sahibi ekip parkeden 109-101 galip ayrıldı.
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