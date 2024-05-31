Beşiktaş, Jonah Mathews'un sözleşmesini yeniledi Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Jonah Mathews'un sözleşmesi uzatıldı.

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Dusan Alimpijevic'in çalıştırdığı Beşiktaş'ta ABD'li basketbolcu Jonah Mathews'un kontratı uzatıldı.

"Sporcumuza üstün başarılar dileriz"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyun kurucuyla 2024-2025 sezonu sonuna kadar mukavele imzalandığı belirtilerek, şöyle denildi: