Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, EuroCup'a veda etti

AA & Ensonhaber
Kadınlar EuroCup çeyrek final rövanş maçında Fransa'nın Villeneuve d'Ascq takımıyla temsilcimiz Beşiktaş, karşı karşıya geldi.
Palacium'da oynanan müsabaka, 81-81'lik eşitlikle sona erdi.
İlk maçta rakibine 91-72 mağlup olan siyah-beyazlılar, organizasyona veda etti.
Villeneuve d'Ascq ise FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarı finale yükseldi.
SKOR DAĞILIMI
Villeneuve d'Ascq: Leite 9, Zellous 19, Heriaud 6, Peters 14, Gueye 17, Foppossi 10, Clark 2, Sissoko 4, Paget
Beşiktaş: Lazic 10, Winterburn 18, Peterson 25, Elif Bayram 10, Krajisnik 15, Özge Özışık 2, Gizem Başaran Turan, Melek Uzunoğlu 1
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