Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Pelin Gülçelik'i kadrosuna kattı

AA
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş'ta, yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor.
Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Aziz Akkaya'nın ekibi siyah-beyazlılar, Pelin Gülçelik'i renklerine bağladı.
"Pelin Gülçelik'i kadrosuna kattı"
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
2024-2025 sezonu öncesi transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş BOA Takımımız, Pelin Gülçelik'i kadrosuna kattı. Oyuncu, altyapısında yetiştiği BOTAŞ Kulübünde kariyerine başladı ve kulübümüze imza atana kadar formasını giydi. Genç oyuncu geçtiğimiz şubat ayında FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde mücadele eden A Kadın Milli Takımımızın İstanbul'daki kampına da davet edilmişti.
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