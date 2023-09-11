Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Sıla Kaplan'ı kadrosuna kattı Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş, 19 yaşındaki Sıla Kaplan'ı transfer etti.

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Geçtiğimiz sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off turuna kalan çeyrek finalde de ezeli rakibi Fenerbahçe'ye elenen Beşiktaş, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Başantrenör Aziz Akkaya yönetiminde yeni sezona hazırlanan siyah-beyazlılar, milli basketbolcu Sıla Kaplan'ı renklerine bağladığını duyurdu.

"Takımımız, milli oyuncu Sıla Kaplan ile sözleşme imzaladı"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi: