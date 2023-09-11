Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Sıla Kaplan'ı kadrosuna kattı
ensonhaber.com

Geçtiğimiz sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off turuna kalan çeyrek finalde de ezeli rakibi Fenerbahçe'ye elenen Beşiktaş, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Başantrenör Aziz Akkaya yönetiminde yeni sezona hazırlanan siyah-beyazlılar, milli basketbolcu Sıla Kaplan'ı renklerine bağladığını duyurdu.

"Takımımız, milli oyuncu Sıla Kaplan ile sözleşme imzaladı"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

2023-2024 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren kadın basketbol takımımız, milli oyuncu Sıla Kaplan ile sözleşme imzaladı. Sıla Kaplan son olarak Boğaziçi Basketbol takımında forma giydi.

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Sıla Kaplan'ı kadrosuna kattı