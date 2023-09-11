Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Sıla Kaplan'ı kadrosuna kattı

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Geçtiğimiz sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off turuna kalan çeyrek finalde de ezeli rakibi Fenerbahçe'ye elenen Beşiktaş, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Başantrenör Aziz Akkaya yönetiminde yeni sezona hazırlanan siyah-beyazlılar, milli basketbolcu Sıla Kaplan'ı renklerine bağladığını duyurdu.
"Takımımız, milli oyuncu Sıla Kaplan ile sözleşme imzaladı"
Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
2023-2024 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren kadın basketbol takımımız, milli oyuncu Sıla Kaplan ile sözleşme imzaladı. Sıla Kaplan son olarak Boğaziçi Basketbol takımında forma giydi.