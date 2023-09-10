Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Zümrüt Karahan'ı renklerine bağladı

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2023-2024 sezonuna başantrenör Aziz Akkaya ile başlayan Beşiktaş Basketbol Takımı, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Sırp oyuncu Tijana Krivacevic'i renklerine bağlayan siyah-beyazlılar bir transfere daha imza attı.
Zümrüt Karahan resmen açıklandı
EuroLeague'de Polkowice ile ön eleme maçı oynayacak olan Beşiktaş, Beykoz Spor Kulübü'nden Zümrüt Karahan'ı renklerine bağladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
2023-2024 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren takımımız, genç oyuncu Zümrüt Karahan ile sözleşme imzaladı. Zümrüt Karahan, son olarak Beykoz Spor Kulübü takımında forma giydi.