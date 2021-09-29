Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda 8 sporcu zehirlendi

Erciyes Cup'ta mücadele eden Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nın 8 sporcusu, yedikleri yemekten zehirlendi. Tedavi altına alınan sporcular, taburcu edildi.

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Erciyes Cup'ta mücadele etmek için 2 gün önce Kayseri'ye geldi. Dün Kayseri Basketbol ile karşılaşan Beşiktaş, mücadeleyi 73-69'luk skorla kazandı.

Beşiktaşlı basketbolculardan bazıları, karşılaşma sonrası yedikleri yemekten zehirlendi. Sporculardan 5'i dün hastaneye kaldırılırken, 3'ü ise bugün hastanede tedavi altına alındı.

TABURCU EDİLDİLER

Hastanede tedavileri tamamlanan sporcular taburcu edildi.

Konuyla ilgili Erciyes Cup Organizasyon Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı oyuncularının yaşadığı gıda zehirlenmesi sorunundan dolayı bugün saat 16.00'da oynanacak BOTAŞ Spor maçına çıkamayacaklarını öğrenmiş bulunuyoruz.

Kendilerine acil şifa diliyoruz. Turnuvamız saat 18.15'de oynanacak Bellona Kayseri - ÇBK Yenişehir Bld. maçı ile devam edecektir. Yarının programı ile ilgili açıklama daha sonra yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.