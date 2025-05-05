Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Ayhan Avcı oldu
AA & Ensonhaber

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonun tamamlanmasıyla birlikte Aziz Akkaya ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta, yeni başantrenör belli oldu.

Siyah-beyazlılar, Ayhan Avcı ile anlaşmaya vardı.

"BAŞARILAR DİLERİZ"

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında Ayhan Avcı'nın başantrenörlük, Ömer Petorak'ın da yardımcı antrenörlük görevine getirildiği belirterek şu ifadeler kullanıldı:

Ayhan Avcı ile Ömer Petorak’a Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, görevlerinde üstün başarılar dileriz.

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Emre Çalışkan
Editor