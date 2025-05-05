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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Ayhan Avcı oldu

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Ayhan Avcı oldu Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, başantrenörlük görevi için Ayhan Avcı ile anlaşmaya vardı.