Beşiktaş, Karşıyaka'yı 49 sayı farkla yendi

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Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Beşiktaş, Pınar Karşıyaka'yı ağırladı.
Ev sahibi takım mücadeleyi 115-66'lık skorla kazanmayı başardı.
49 sayı farkla kazanan Beşiktaş bu sonuçla ligde 19. galibiyetini aldı.
Karşıyaka ise 8. mağlubiyetini yaşadı.
Beşiktaş: 115 - Karşıyaka: 66
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı, Duhan Köyiçi
Beşiktaş: Mathews 16, Needham 25, Mitchell 9, Kerem Kuthan Konan 14, Delgado 5, Yağız Aksu, Allman 11, Yiğit Arslan 15, Berkan Durmaz 8, Samet Yiğitoğlu 10, Ahmet Ata Özbek 2
Karşıyaka: Jaylon Brown 10, Carey 3, Martin 13, Vittorio Brown 2, Kenan Sipahi 11, McCollum 14, Hakan Sayılı 2, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı 5, Mert Celep 6
1. Periyot: 30-12
Devre: 61-35
3. Periyot: 93-52
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