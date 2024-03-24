Beşiktaş, Karşıyaka'yı 49 sayı farkla yendi
ensonhaber.com

Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Beşiktaş, Pınar Karşıyaka'yı ağırladı.

Ev sahibi takım mücadeleyi 115-66'lık skorla kazanmayı başardı.

49 sayı farkla kazanan Beşiktaş bu sonuçla ligde 19. galibiyetini aldı.

Karşıyaka ise 8. mağlubiyetini yaşadı.

Beşiktaş: 115 - Karşıyaka: 66

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı, Duhan Köyiçi

Beşiktaş: Mathews 16, Needham 25, Mitchell 9, Kerem Kuthan Konan 14, Delgado 5, Yağız Aksu, Allman 11, Yiğit Arslan 15, Berkan Durmaz 8, Samet Yiğitoğlu 10, Ahmet Ata Özbek 2

Karşıyaka: Jaylon Brown 10, Carey 3, Martin 13, Vittorio Brown 2, Kenan Sipahi 11, McCollum 14, Hakan Sayılı 2, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı 5, Mert Celep 6

1. Periyot: 30-12

Devre: 61-35

3. Periyot: 93-52