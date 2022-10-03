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    Beşiktaş, Konyaspor Basketbol'a mağlup oldu

    Türkiye Basketbol Süper Lig'i 1. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Konyaspor Basketbol'a 90-82 yenildi.
    • 03.10.2022 - 21:04
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    Beşiktaş, Konyaspor Basketbol'a mağlup oldu

    Türkiye Basketbol Ligi’nde ilk haftanın kapanış karşılaşmasında Beşiktaş, ligin yeni ekibi Konyaspor Basketbol’u Beşiktaş Spor Kompleksi’nde konuk etti.

    İkinci çeyrekten itibaren üstünlüğü ele alarak rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Konyaspor, Jordan Morgan’ın harika performansıyla sahadan 90-82 galip ayrıldı.

    Beşiktaş, sezona mağlubiyetle başladı

    Bu sonuçla Konyaspor, sezona galibiyetle başlayan taraf oldu. Yeşil-beyazlı ekip, ikinci hafta mücadelesinde zorlu rakibi TOFAŞ’ı sahasında ağırlayacak. Beşiktaş ise deplasmanda ligin yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

    Beşiktaş, Konyaspor Basketbol a mağlup oldu #1

    Okben ve Usher'in 14 sayısı mağlubiyeti önleyemedi

    Beşiktaş'ta Okben Ulubay 14 sayı, 4 ribaund, 4 asist; Matt Coleman 13 sayı, 4 ribaund, 4 asist; Jordan Usher 14 sayı, 2 ribaund; Gediminas Orelik 13 sayı, 8 ribaund, 5 asist; David McCormack 12 sayı, 5 ribaund, 2 asistle oynadı.

    Beşiktaş, Konyaspor Basketbol a mağlup oldu #2

    Morgan maçın en skoreri oldu

    Konyaspor’da ise Jordan Morgan 26 sayı, 5 ribaund; Roko Badzim 12 sayı, 5 ribaund, 3 asist Alex Perez 13 sayı, 7 asist; Jarell Eddie 16 sayı, 8 ribaund, 3 asistle mücadele etti.

    Beşiktaş, Konyaspor Basketbol a mağlup oldu #3

    Beşiktaş, Konyaspor Basketbol a mağlup oldu #4

    Beşiktaş, Konyaspor Basketbol a mağlup oldu #5


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