Beşiktaş, Leyton Hammonds'ı kadrosuna kattı Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet Leyton Hammonds'ı transfer etti.

AA

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde gelecek sezon zirveyi hedefleyen bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transferlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Siyah-beyazlı takım, 28 yaşındaki basketbolcu Leyton Hammonds'ı renklerine bağladığını duyurdu.

"Takımımız, Leyton Hammonds’ı kadrosuna kattı"

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

2023-24 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren erkek basketbol takımımız, Leyton Hammonds’ı kadrosuna kattı.

Geçen sezon Gaziantep Basketbol forması giyen Hammonds, ligde çıktığı 21 maçta 11,2 sayı, 3,7 ribaunt ve 1,3 asist ortalamalarıyla oynadı.

ABD'li oyuncu FIBA Avrupa Kupası maçlarında ise 12,4 sayı, 4,8 ribaunt ve 1,3 asist ortalamasıyla takımına katkı sağladı.