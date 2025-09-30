Beşiktaş, Lietkabelis Panevezys'e konuk olacak

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroCup B Grubu ilk hafta maçında yarın Litvanya'nın Lietkabelis Panevezys takımına konuk olacak.

Kalnapilio Arena'daki mücadele saat 19.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ

Bir diğer Türk temsilcisi Türk Telekom ile aynı grupta yer alan siyah-beyazlı takım, normal sezonda ayrıca Buducnost VOLI (Karadağ), Cosea JL Bourg-en-Bresse (Fransa), Dolomiti Energia Trento (İtalya), London Lions (İngiltere), Niners Chemnitz (Almanya), Panionios (Yunanistan) ve Ratiopharm Ulm (Almanya) takımlarıyla karşılaşacak.

İLK 2'DE BİTİRENLER ÇEYREK FİNALE ÇIKACAK

Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar direkt çeyrek finale yükselecek.

Her iki grupta 3. ile 6. sıra arasındaki ekipler ise 10-11 Mart tarihlerinde tek maç üzerinden çeyrek final için mücadele edecek.